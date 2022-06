Déguisé, Gims se retrouve INCOGNITO dans la foule au concert de son frère Dadju: il surprend tout le monde

Ce samedi 18 juin, le chanteur Dadju se produisait au Parc des Princes à Paris. Pour son show, il a fait appel à de nombreux artistes. Des choristes, des danseurs mais aussi des chanteurs l'ont rejoint sur scène pour offrir au public une prestation mémorable. "C'est historique !", s'est félicité le chanteur à plusieurs reprises. Parmi ceux qui ont répondu présents à l'invitation : son frère Gims.

Pourtant, alors que le public espère voir débarquer l'ancien membre de Sexion d'Assaut, Dadju explique que ce dernier ne pourra être présent. Il se décide donc à inviter un membre du public pour remplacer Gims et partager avec lui un refrain.

Sur scène, arrive un homme portant de longues dreadlocks dissimulées sous un bonnet. Des lunettes de soleil et un masque chirurgical cachent une partie de son visage. L'homme fait mine d'immortaliser le moment avec son téléphone. Quand soudain, il retire son bonnet, sa perruque et son masque. C'est en fait Gims qui se cachait derrière cet habillement. Le chanteur explique ensuite avoir vécu le concert depuis la foule et décrit une ambiance incroyable. "Gims était dans le public et personne ne l'a grillé", s'amuse un internaute.