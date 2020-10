Drame pour Chrissy Teigen et John Legend, qui viennent de perdre leur bébé: "Nous avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack"

La tristesse est immense pour Chrissy Teigen et John Legend, qui révèlent que la maman a fait une fausse couche après plusieurs jours d'hospitalisation.

"Nous sommes choqués et ressentons le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler. Le genre de douleur que nous n'avons jamais ressentie auparavant. Nous n'avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n'était tout simplement pas suffisant", explique la mannequin sur Instagram, dévastée.

Elle partage des photos en noir et blanc de la salle d'accouchement de ce moment pénible, et révèle qu'un prénom avait déjà été choisi pour leur petit garçon.

"Pour une raison quelconque, avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Il sera donc toujours Jack pour nous. Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours", a-t-elle poursuivi.

Sur les clichés, on peut également voir les 2 parents porter le bébé décédé dans leur bras, et lire toute la tristesse qu'ils ressentent sur leur visage.