Dwayne Johnson se moque de Vin Diesel et annonce qu’il quitte la saga Fast & Furious

Le conflit entre Dwayne Johnson et Vin Diesel a atteint un point de non-retour. Avec pour conséquence le départ de The Rock de la saga “Fast and Furious”.

La mésentente entre Dwayne Johnson et Vin Diesel ne date pas d’hier mais cela n'avait pas empêché les deux acteurs de collaborer jusqu'à maintenant. En tournée de promotion pour le dernier volet de Fast & Furious, l’ancienne star du catch a révélé qu’il quittait pour de bon la franchise “Fast and Furious”. Depuis qu’il avait intégré la saga en 2011, son temps d’apparition à l’écran dans ces films s’était d’ailleurs réduit comme peau de chagrin.

Il y a 5 ans, Dwayne Johnson avait reproché à Vin Diesel un certain manque de professionnalisme. "Certains se conduisent comme des hommes de confiance et de vrais professionnels, d'autres pas. Ces autres sont trop poules-mouillées pour faire quoi que ce soit, de toute façon", avait-il écrit sur Instagram, qualifiant ces derniers de "chochottes".

Récemment, Vin Diesel a affirmé que sa bisbille avait Dwayne Johnson était une façon de tirer le meilleur de cet acteur. “Je peux donner beaucoup d’amour vache. Pas à la façon de Fellini non plus, mais je ferais n’importe quoi pour obtenir des performances dans tout ce que je produis”, a-t-il déclaré.



Des propos qui relèvent probablement de l’hypocrise aux yeux de Dwayne Johnson. C’est ce qu’il a semblé entendre dans les colonnes de The Hollywood Reporter : "J'ai ri, mais j'ai ri si fort. Je crois que tout le monde a ri de ça", a-t-il ironisé. "Je n'en dirais pas plus."