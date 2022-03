Ce mardi 8 mars commençait le procès d'Ed Sheeran contre Sam Chokri et Ross O’Donoghue. Ces deux derniers, musiciens, accusent le chanteur britannique d'avoir plagié l'un de leur morceau intitulé "Oh Why". Sur ce morceau, on entend effectivement une certaine similitude entre le refrain de ce qui prétend être "l'original" et le "Oh I, Oh I, Oh I", qui constitue un break dans la chanson "Shape of You" d'Ed Sheeran. La star aux cheveux de feu s'est défendue en expliquant qu'il s'agissait d'une "inspiration spontanée et non d'un plagiat", face à quoi l'avocat des plaignants a répondu que "Monsieur Sheeran est indubitablement très talentueux" mais qu'il "empruntait des idées pour les jeter dans ses chansons". "Parfois il le reconnaît, parfois pas."

Si Ed Sheeran est reconnu coupable, il devra reverser des droits d’auteur liés à «Shape Of You» et estimé à 24 millions d’euros annuels selon le journal The Telegraph. Il revient donc à la Haute cour de Londres de trancher si l'un a copié les autres... Le verdict sera rendu dans trois semaines.



Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'Ed Sheeran est accusé de plagiat. En 2016, le chanteur en a été également accusé au sujet du morceau "Photograph". Il a du verser 4,5 millions d'euros aux auteurs et 35% des revenus à venir.