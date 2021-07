Elodie Gossuin se remarie: sa robe fait SENSATION

Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie ont décidé de renouveler leurs voeux 15 ans après leur mariage à l'église Saint-Jacques de Compiègne. "15 ans de mariage. Qui l'eût cru? NOUS. C'était hier et pourtant, on a eu le temps de bien se reproduire... , de s'aimer, s'engueuler, surmonter, monter, tomber, pleurer de joie souvent, de douleur parfois, être fous, trop peu sages, mais ensemble, toujours et pour toujours. Je t'aime Bertrand... à toi, mon amant, mari, meilleur ami ... pour la vie. Ce soir, on envoie valser les verres en cristal", a écrit Elie Gossuin sur Instagram le 1er juillet, date de leur mariage. Elle a publié une photo de leur union en 2001.

"À toi, à nous, à notre tribu, à la chance d'être ta femme ( presque tous les jours) . Je t'aime, à toujours", a légendé la mère de famille sous une vidéo souvenir.



Pour leurs noces de cristal, les parents de Jules et Rose, 13 ans, Léonard et Joséphine , 7 ans, ont profité de leur week-end de rêve en enchaînant les moments de détente.



La Miss France 2001 a voulu marquer le coup pour le grand jour en optant pour un robe blanche spectaculaire qui a marqué les esprits.