Emma Stone est maman: l'actrice a accouché de son premier enfant

L’actrice américaine Emma Stone a accouché de son premier enfant. Plutôt discrète sur sa vie privée, elle n’a encore rien annoncé officiellement.

Le premier enfant de l’actrice Emma Stone et de son mari, Dave McCary, est né le 13 mars dernier dans la plus stricte intimité. Discrets sur leur vie privée, le couple n’a pas encore fait d’annonce officielle. Ils avaient d’ailleurs annoncé la grossesse de l’actrice le plus tard possible.

Emma Stone et son mari se sont rencontrés en 2015 sur le plateau de Saturday Night Live et commencent à se fréquenter fin 2017. En 2019, ils annoncent leur fiançailles avec un selfie publié sur les réseaux sociaux. Leur mariage a dû être reporté à cause de la pandémie de coronavirus. Pourtant, en septembre dernier, certains médias affirmaient que le couple s’était uni en secret.