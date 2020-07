Chris Evans vient de réaliser le rêve de Bridger Walker, un courageux petit garçon de 6 ans du Wyoming, qui a sauvé sa petite soeur attaquée par un chien le 9 juillet. Un jeune berger allemand menaçait la petite fille de 4 ans. Bridger s'est interposé entre l'animal et sa soeur pour lui servir de bouclier, espérant faire fuir l'animal. Mais, au lieu de s'enfuir, le chien a mordu le petit garçon et est resté suspendu à sa joue.



Le petit garçon défiguré a dû subir une opération chirurgicale de deux heures. 90 points de suture ont été nécessaires, selon sa famille. Et lorsque son père lui a demandé pourquoi il avait sauté entre sa sœur et le chien, le petit garçon a répondu: "Si quelqu'un devait mourir, je pense que ça devrait être moi".



L'acteur de Captain America a été touché par cette histoire lui a envoyé une vidéo personnalisée, le remerciant d'être un super-héros pour sa sœur. Cela a été possible grâce à sa tante. Cette dernière a partagé l'histoire de Bridger sur Instagram. La tante du jeune garçon a commencé une page Instagram et a partagé le fait que Bridger était un fan des Avengers, un détail qui a attiré l'attention de l'actrice Anne Hathaway.



"Je ne suis pas une Avenger, mais je reconnais un super-héros quand j'en vois un", a-t-elle écrit sur Instagram aux côtés de photos de Bridger et de sa sœur.

Après être tombé sur son poste, Chris Evans a décidé d'envoyer une vidéo au petit garçon, avec son propre bouclier de Captain America. Bridger, grand fan de Marvel, n'en revenait pas en voyant son idole à l'écran.



L'acteur de 39 ans a laissé l'enfant, qui portait son costume de Captain America, sans voix, alors qu'il le félicitait pour son "altruisme et son courage". "C'est un message pour Bridger. Hé Bridger, ici Captain America, comment ça va mon pote ? Alors, j'ai lu ton histoire et j'ai vu ce que tu as fait. Je suis sûr que tu en as entendu beaucoup parler ces derniers jours, mais mon pote, tu es un héros", a lancé le comédien.



"Ce que tu as fait était si courageux et si désintéressé, ta soeur est si chanceuse de t'avoir comme grand frère. Tes parents doivent être très fiers de toi. Je vais retrouver ton adresse et t'envoyer un authentique bouclier de Captain America parce que, mon pote, tu le mérites. Continue à être le garçon que tu es, nous avons besoin de gens comme toi. Tiens bon, je sais que la reprise sera peut-être difficile, mais d'après ce que j'ai vu, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse te ralentir. Au revoir, mon pote", a poursuivi Chris Evans.