En pleine instance de divorce, Cardi B pardonne à son mari infidèle

Après trois années de mariage en dents de scie, la rappeuse américaine Cardi B avait officiellement entamé mardi une procédure judiciaire pour divorcer de son mari, le rappeur Offset, devant un tribunal de Géorgie selon des documents légaux. La chanteuse, de son vrai nom Belcalis Almánzar, réclamait la garde exclusive de leur fille de deux ans, Kulture.



"Ça ne fonctionne plus entre nous depuis longtemps déjà", avait expliqué l'artiste de 27 ans dans une vidéo sur son compte Instagram qui compte 75,5 millions d'abonnés. "Et ce n'est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus."



Mais l'ex-stripteaseuse originaire du Bronx a changé d'avis et a décidé de pardonner à son mari infidèle. Le rappeur Offset, de son vrai nom Kiari Cephus, était présent à l'anniversaire de son épouse. Les deux artistes se sont montrés plus proches que jamais lors de cet évènement.



La femme de 28 ans a donné ses raisons sur Instagram. "Les gens pensent que je fais tout ça pour avoir de l’attention, mais c’est faux. Un jour je suis heureuse, le lendemain, j’ai envie de tabasser quelqu’un. Il s’est juste mis à me manquer… C’est dur de ne pas parler à son meilleur ami. Et c’est vraiment dur de se passer de sexe", a expliqué la star à ses followers. "Je sais que je ne suis pas bipolaire, car j’ai fait des examens", a lancé la star suite aux critiques sur son histoire d'amour.







Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Pour rappel, le couple s'était marié secrètement en septembre 2017 puis avait annoncé quinze mois plus tard une première séparation.