Enceinte de son troisième enfant, Amel Bent n’a jamais aussi bien porté ses formes (photos)

Amel Bent file le parfait amour avec son époux et est actuellement enceinte de son troisième enfant. Pendant toute l'actuelle saison de The Voice, on la voit active bien qu'enceinte, le ventre bien arrondi et avec des formes non dissimulées. Amel Bent vit une grossesse heureuse et ça se voit!

Ce mardi 5 avril sur Instagram, la chanteuse l'a confirmé et a publié une série de photos d’elle très parisienne, sur laquelle pose devant la Tour Eiffel. On peut y voir une Amel Bent absolument radieuse, avec un baby bump sublimé par une adorable robe kaki très près du corps.

Un bel exemple pour les futures mamans qui n’assumeraient pas leur corps qui change…