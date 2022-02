Enceinte, Rihanna va-t-elle abandonner la musique pour s'occuper de son enfant?

Rihanna, qui vient tout juste de fêter son 34e anniversaire ce 20 février, va-t-elle abandonner la musique pour se consacrer à l'éducation de son enfant? Dans une interview donnée à "Entertainment Tonight", elle répond de manière très directe.

Rihanna et ASAP Rocky attendent un bébé! Si ce n'est plus un secret, les fans de la chanteuse de 34 ans se demandent, à juste titre, si elle va renoncer à la musique pour s'occuper de son enfant. Depuis 2016, l'interprète de "Diamonds" n'a sorti aucun album. Les fans espéraient un grand retour pour 2022 mais le bébé a peut-être tout chamboulé...

Le 11 février dernier, notre Riri préférée présentait les nouveaux produits de sa marque "Fenty Beauty" lors d'une soirée évènement à Los Angeles. Sur le tapis rouge, elle a fait quelques confidences aux journalistes d'"Entertainment Tonight", une émission américaine : "Oui, vous allez toujours avoir de la musique de ma part !", a-t-elle répondu de manière très directe.

Mais à quoi s'attendre pour ce 9e album tant attendu? Un style doux comme on lui connaît ou bien plus pop voire dansant? Aux dernières nouvelles, rien de tout ça! Rihanna se serait tournée vers le reggae pour son nouveau disque. En tout cas, pas de berceuse comme le suggérait le journaliste qui menait l'interview: "Mes fans me tueraient s'ils attendaient aussi longtemps pour une berceuse", a répondu la chanteuse avec une pointe d'humour.