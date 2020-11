Enceinte, Shy'm dévoile fièrement le nombre de kilos qu'elle a déjà pris (photos)

Le 23 octobre, Shy'm révélait sa grossesse au moyen du clip de son dernier titre, intitulé "boy". Depuis, la chanteuse partage son bonheur sur ses réseaux sociaux, sans toutefois révéler l'identité du père, qui demeure inconnue!

Une première grossesse extra-utérine

Un bonheur bien mérité, puisque l'artiste a subi une fausse couche, suite à une grossesse extra-utérine en 2019. Une douleur qu'elle n'a partagée qu'après l'annonce de sa grossesse actuelle. "Je me suis retrouvée à l'hôpital, le ventre et le coeur à l'envers en plein Halloween, en pleine grossesse extra-utérine, en plein horror movie", expliquait-elle sur ses réseaux sociaux. "Un an après, bien que fébrile et à prier tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond. Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m'empêcher, en ce jour, de penser à lui."

10 kilos bien logés!

Aujourd'hui, la chanteuse savoure son bonheur et partage avec sa communauté l'évolution de sa grossesse. Elle vient même de dévoiler combien de kilos elle avait déjà acquis suite à cette grossesse. Habillée en legging, elle a expliqué en story sur son compte Instagram avoir déjà pris 10 kilos. Dans la foulée, elle a révélé avec humour que pour son plus grand bonheur, la plupart de ces kilos se sont logés dans sa poitrine!

