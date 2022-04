Entre Lily-Rose Depp et Amber Heard, des relations plus que tendues

Johnny Depp est père de deux enfants, dont Vanessa Paradis est la maman: Lily-Rose et Jack. Si Jack est quelque peu discret, Lily-Rose Depp, elle, suit les traces de ses deux parents dans le monde du show-business.

Pendant le procès qui oppose le héros de Pirates des Caraïbes à Amber Heard, Johnny Depp a dévoilé que les relations entre son ex-femme - qui l’accuse de violences conjugales - et sa fille n’étaient pas franchement au beau fixe…Et ce depuis le début de leur relation.

"Mes enfants sont plus intelligents que moi. Ils refusaient d’être avec elle. Ils n’aimaient pas la façon dont elle me traitait", a-t-il révélé à la barre. Il a également expliqué qu’Amber Heard citait régulièrement ses enfants comme un obstacle à leur relation. De plus, Lily-Rose n’était pas présente au mariage qui a uni pendant deux années Johnny Depp et Amber Heard. "Elle et Mlle Heard n’étaient pas particulièrement en bons termes pour de nombreuses raisons", soutient l’acteur.

Les enfants de Johnny Depp n'ont pas été aperçus au procès qui se tient depuis une semaine.