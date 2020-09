Ethan Peters, influenceur beauté, est mort à l’âge de 17 ans

Sa meilleure amie, Ava Louise, a annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Ethan is Supreme", de son vrai nom Ethan Peters, est une nouvelle victime de la crise des opiacés aux États-Unis. Ava Louise, influenceuse de 22 ans, a annoncé le décès de son proche sur ses comptes Twitter et Instagram.

"C'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. J'ai perdu des amis, mais jamais un meilleur ami... Il était tellement plus que ce que vous avez vu sur internet. Ses super parents ont été des parents pour moi, quand les miens n'étaient pas les meilleurs, donc respectez leur intimité en ce moment. Ethan Peters, (...) tu étais destiné à tellement de choses, l'ado le plus intelligent que je connaissais. J'espère qu'il y a une autre vie et que tu y fais des trucs de fou, j'espère vraiment", a écrit Ava Louise.

Le jeune homme a succombé à une overdose d'oxycodone, un antalgique commercialisé sous le nom de Percocet et prescrit pour soulager les douleurs modérées et sévères. "La toxicomanie est une maladie. J'ai dû mettre Ethan à l'écart ces dernières semaines et discuter avec lui de son utilisation. Tout le monde près de lui avait peur, a expliqué Ava Louise dans une autre publication. J'aurais aimé pouvoir le sauver. Je regretterai à jamais de ne pas être intervenue plus durement. Je ne me le pardonnerai jamais."