Fières d'être belges! Les finalistes Miss Belgique expliquent pourquoi elles aiment leur pays (vidéo)

Les candidates au titre de Miss Belgique sont fières de représenter leur pays! Mais quels sont leurs meilleurs souvenirs, ou les lieux qui les font vibrer?

Pour toi, qu'est-ce que c'est, la belgitude?



Pour Solenne Coppens 24 ans, de Wavre, "la belgitude, c'est l'attitude des Belges. On est un peu plus fun, un peu plus actifs que les autres. C'est ma fierté!"



"On a tous des facilités à aller vers les gens", souligne Dounia Allali, 24 ans. "Contrairement à d'autres pays où ils sont un peu plus froids!"



Gül Arykaya, 24 ans, de Bastogne, est du même avis: "Peu importe où je vais en Belgique, je suis super bien accueillie. Dans mon propre pays, je suis super bien accueillie. Et je trouve que les gens sont sociables, chaleureux."





Quel est ton endroit préféré en Belgique?



"L'endroit que je préfère le plus, c'est près de chez moi, c'est les Ardennes", dit Gül. "Près de chez moi, on peut vite trouver des endroits où tout est silencieux, où on peut se reposer entre amis. On va manger, on fait des pique-niques, on est tranquilles."



"L'endroit préféré où je peux me ressourcer, c'est sans doute mon jardin", dit Solenne. "J'ai la chance d'avoir un grand jardin et de vivre à la campagne. Dès qu'il fait beau et que j'ai du temps, j'aime prendre un bouquin et me mettre sur un transat dans mon jardin."



Pour Dounia l'Anderlechtoise: "L'endroit qui m'apaise près de chez moi, c'est le parc de Neerpede. Il est juste à côté du stade de foot d'Anderlecht. C'est un magnifique endroit où on sait s'aérer, prendre du temps, découvrir de beaux paysages qui valent vraiment le détour. C'est très apaisant et très reposant."



"J'habite à Gand", dit Lara Buyse, 17 ans, de Belvaux. "J'aime cette ville, lus particulièrement Gravensteen, le château des comtes de Flandres. C'est à côté de ma maison."



Quel est le lieu de ton meilleur souvenir en Belgique?



'C'est Ostende!", dit Gül. "Parce que oui, dans notre pays, on a le soleil, et on a la mer! J'ai de beaux souvenirs là-bas."



Solenne aussi opte pour la côte belge: "Les vacances à la mer, en été, avec les amis. À Knokke. C'est l'endroit le plus connu, c'est l'endroit où je vais."



Pour Dounia l'Anderlechtoise, c'est le centre de Bruxelles qui lui évoque un doux souvenir: "Mon meilleur souvenir en Belgique, c'est après la coupe du monde de football, quand les joueurs se sont rendu sur la Grand-place de Bruxelles. J'y suis allée avec des amis et ma famille. Ce moment reste mémorable. On sent tout ce qu'on a vécu ensemble, toute la complicité qu'on a entre Bruxellois, mais aussi entre tous les Belges. C'est de loin mon meilleur souvenir."

