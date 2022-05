François Damiens réagit à son apparition dans le Larousse: "La prochaine étape? J'aimerais bien être nommé baron"

150 nouveaux mots font leur apparition dans l'édition 2023 du dictionnaire Larousse, dont un nom propre qui nous est très familier: celui de l'acteur belge François Damiens qui a réagi à la nouvelle par téléphone dans le RTLinfo 13H. C'est notre équipe qui lui a annoncé la grande nouvelle. "Je n'y avais jamais pensé pour être honnête...", a révélé l'humoriste.



Et de développer: "ça peut le faire. Je me réjouis que quelqu'un me demande: "Comment ça s'écrit?" Je lui dirai: "Vas voir dans le dictionnaire". Qu'est-ce que tu veux que je te dise?".



La description de l'acteur développée dans le Larousse est assez succincte. A côté de son nom François Damiens, il est écrit: (Uccle) 1973, acteur belge.



Un détail qui ne perturbe pas le comédien: "Non, j'ai vu qu'il faisait rentrer pervers narcissique dans le dictionnaire, je suis content de ne pas y être associé. Je suis déjà très content avec cela. La prochaine étape? J'aimerais bien être nommé baron!", plaisante-t-il.



Pour cette édition 2023 d'autres mots liés plus particulièrement à la pandémie ont également été introduits comme les noms suivants: cas-contact, pass sanitaire et long covid.



Une information qui ne déstabilise pas notre compatriote: "J'aurais préféré y rentrer avec d'autres mots, mais bon... Tous ces mots sont rentrés dans le langage courant..."



Et le mot préféré de François Damiens? Sans hésiter, il répond: "Cas-contact".