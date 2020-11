Quelques vidéos postées sur les réseaux sociaux et tout s'enflamme. Il y a quelques semaines, Maëva Ghennam, star de télé-réalité qui s'est fait connaître dans une émission intitulée "Les Marseillais", annonce une grande nouvelle à sa communauté. Elle lance sa propre marque de cosmétiques. Après une inauguration très festive en compagnie de ses amis, stars de télé-réalité, elle a donc lancé son site internet. Sur celui-ci, elle propose ainsi des rouges à lèvres, fonds de teint, blush et autres produits de maquillage.

De son côté, la Youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, connue pour ses tutoriels beauté et qui possède elle-même sa propre gamme de cosmétiques, a décidé de s'intéresser à la marque de Maëva Ghennam. Elle commande donc pour 300euros de produits, comme expliqué dans sa dernière vidéo Youtube. Rapidement, elle identifie des "manquements" et les signale à Maëva. Selon elle, le site est plein de fautes d'orthographe et le packaging laisse à désirer.

Se sentant attaquée, Maëva réplique et lui répond: "T'as un problème toi?!". Elle a ensuite qualifiée sa rivale de "tchoin à buzz" (l'expression 'tchoin' étant très péjorative et désignant une femme facile) dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. "Je vais vous expliquer. Cette "tchoin (sic) à buzz a une marque de cosmétiques, et elle commande des choses sur mon site Internet et m'identifie sur Instagram où elle se permet de critiquer ma marque", a-t-elle lancé. Il y a quelques heures, Gaëlle Garcia Diaz publiait sa vidéo où elle teste les produits de sa concurrente et émet une série de critiques. Entre les deux femmes, la guerre semble loin d'être finie...

