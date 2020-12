Game of Thrones: découvrez les premières images du prequel

Le prequel de Game of Thrones racontera l’histoire des Targaryen. La série commence à prendre former et un premier aperçu des dragons vient d’être révélé.

Les fans de Game of Thrones l’attendent avec impatience: le prequel intitulé "House of the Dragon" (La maison du Dragon, en français). Cette série se focalisera sur l’histoire des Targaryen et de leurs dragons. Les premiers épisodes ne sont pas encore prêts, mais pour aider les aficionados à patienter, les premières images des dragons ont été dévoilées.

Le CEO de Warner Media, Jason Kilar, a posté ces images sur le site du média, avec la légende: "Voici les premières images de House of the Dragon… rendez-vous dans quelques mois."



La tête rouge et noir de la bête rappelle en tous points celle du dragon de Daenerys qui a détruit le trône de fer. Les fans sont donc rassurés, la série s’annonce aussi épique que la précédente. Pour rappel, ce prequel se passera 300 ans après les événements de Game of Thrones.

En ce qui concerne le casting, peu d’information ont filtré. Seul l’acteur Paddy Considine a été recruté pour jouer Viserys Targaryen, le lointain ancêtre de Daenerys. Une récente rumeur affirme que Matt Smith ferait partie du casting. L'acteur est connu pour son interprétation du docteur dans Doctor Who et son rôle du duc d'Edimbourg dans the Crown. La série devrait sortir d’ici fin 2021.

