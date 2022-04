Garou a "coupé les ponts" avec Céline Dion: voici pourquoi (vidéo)

Garou a accordé une interview à En Aparté sur Canal + le 13 avril. Le chanteur québécois a expliqué pourquoi il avait pris ses distances avec Céline Dion. L'artiste de 49 ans était très proche de la chanteuse avec qui il a interprété "Sous le vent".



"On était très proches avec Céline, je pense qu’elle n’a pas compris quand j’ai coupé les ponts avec eux", dit-il. "Elle voulait m’emmener très haut et puis, à un moment, c’est presque moi qui ai coupé le cordon pour me laisser planer. J’avais plus envie de descendre que de monter. Je ne voulais pas être partout sur la planète."





Garou confie qu'il a eu l'impression "d’avoir trahi quelque chose" en prenant ses distances. Mais il sait que la star ne lui en veut pas de s'être éloigné.



"En même temps, je sais qu’elle comprend que je reste un animal sauvage", explique-t-il. "Quand on se retrouve c’est magique parce qu’il y a plein de choses qui se passent dans nos yeux parce qu’il y a eu toute cette complicité, une véritable connexion (…) On avait une complicité unique".