Ghislaine Maxwell, coupable de trafic sexuel, risque de passer le reste de sa vie en prison

Photo non datée obtenue le 8 décembre 2021 auprès de la justice de New York, montrant Ghislaine Maxwell et Jeffrey EpsteinHandout

Elle risque de passer le restant de ses jours en prison à New York: l'ex-mondaine Ghislaine Maxwell, reconnue coupable fin 2021 de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier décédé Jeffrey Epstein, doit connaître sa peine mardi.

Agée de 60 ans, incarcérée depuis son interpellation aux Etats-Unis à l'été 2020, cette ancienne figure de la jet-set internationale et fille du magnat britannique de la presse Robert Maxwell a épuisé pour l'instant tous les recours devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Malgré une demande de clémence formée mi-juin pour une peine de prison de moins de vingt ans, Ghislaine Maxwell encourt jusqu'à 55 années de réclusion et les procureurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils s'attendaient au moins à 30 ans d'emprisonnement pour sa "responsabilité" et son "manque total de remords" pour ses crimes sexuels.

Dernière tentative, samedi, son avocate principale Bobbi Sternheim a dénoncé auprès de la juge new-yorkaise le fait que sa cliente "avait été brutalement (...) renvoyée à l'isolement" dans sa prison.

- Risque de suicide -

L'administration pénitentiaire a en effet placé la sexagénaire "sous surveillance" pour risque de suicide, mais "sans justification" et alors qu'une évaluation psychologique a au contraire "déterminé qu'elle n'était pas suicidaire", selon la défense.

Les avocats de Mme Maxwell pourraient ainsi réclamer mardi un report du prononcé de la condamnation.

Ces derniers ont aussi invoqué, en vain, la responsabilité et l'influence néfaste du père de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell --mort en 1991 en tombant mystérieusement de son yacht-- et de Jeffrey Epstein, financier multimillionnaire américain qui s'est suicidé en prison à New York en août 2019, à 66 ans, avant son procès pour crimes sexuels sur mineures.

Ghislaine Maxwell, qui a la triple nationalité britannique, américaine et française, a été reconnue coupable le 29 décembre par le tribunal fédéral de Manhattan, notamment de trafic sexuel de jeunes filles mineures.

Certaines victimes n'avaient que 14 ans dans les années 1990 et 2000.

Le procès fin 2021 avait dépeint Maxwell en "prédatrice sophistiquée" qui agissait en toute connaissance de cause pour attirer et séduire des jeunes filles et les livrer à Epstein dans ses résidences de Floride, de Manhattan ou du Nouveau-Mexique.

"Jane", "Kate", "Carolyn" et Annie Farmer, 42 ans, la seule à s'exprimer sans pseudonyme, avaient dévoilé à l'audience leurs vies abîmées par des relations sexuelles forcées avec Epstein --d'abord des massages sexuels-- alors qu'elles avaient entre 14 et 17 ans, souvent en présence de Maxwell.

Née et élevée dans un milieu hyper privilégié au Royaume-Uni, ancienne mondaine en France et aux Etats-Unis, Ghislaine Maxwell a encore prétendu ce mois-ci via ses avocats avoir "eu une enfance difficile, traumatisante, avec un père autoritaire, narcissique et exigeant".

- "L'erreur de sa vie" -

Elle aurait été ainsi "rendue vulnérable face à Epstein, qu'elle a rencontré juste après la mort de son père, la plus grave erreur de sa vie".

Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein étaient en couple au début des années 1990 avant de devenir collaborateurs professionnels et complices pour leurs crimes sexuels durant près de 30 ans.

Le financier multimillionnaire, aux puissants réseaux économiques et politiques aux Etats-Unis et à l'étranger, était lui-même accusé de viols de jeunes filles mais son suicide a éteint l'action publique à son encontre.

Arrêtée dans le New Hampshire (nord-est des Etats-Unis) en juillet 2020, un an après la mort d'Epstein, Maxwell est incarcérée depuis à New York.

Dans un volet distinct de ce dossier aux ramifications internationales, le prince britannique Andrew, ami de la paire Maxwell-Epstein, a scellé le 15 février un accord à l'amiable --pour 13 millions de dollars selon le Daily Telegraph-- avec l'Américaine Virginia Giuffre, elle-même victime du couple, qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement en 2001 quand elle était mineure.

La famille royale britannique s'est ainsi évité un procès au civil à New York aussi retentissant qu'embarrassant.

Enfin, en France, l'ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel, proche d'Epstein et qui était incarcéré depuis fin 2020 à Paris pour "viols sur mineur", a été retrouvé mort dans sa cellule le 19 février.