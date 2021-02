Gigi Hadid en couverture de Vogue 10 semaines après avoir accouché: "Je ne rentre plus dans une taille 34 et alors?"

L'aînée des filles Hadid est en couverture du magazine Vogue USA. C'est lors d'un shooting réalisé 10 semaines après avoir donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Khai, que ces portraits ont été immortalisés. La jeune top-modèle revient sur le moment où Vogue lui a proposé la couverture: "Je me suis dit: "Ouais, je vais le faire mais je ne vais évidemment pas pouvoir rentrer dans une taille 34, et je n'ai pas non plus, à ce stade, l'impression que j'ai besoin de revenir à ça."

Et Gigi de développer son état d'esprit: "Je pense aussi que c'est une bénédiction de cette époque. Quiconque dans la mode m'assure que je dois absolument rentrer dans une taille 34 est nul".

Cette nouvelle maternité a également eu un impact sur ses choix de carrière. "Je me dirige vers des choses qui me semblent plus stables que de me retrouver dans un pays différent chaque semaine".

Le 23 septembre dernier, Gigi a accouché d'une petite fille Khai, née de son union avec Zayn Malik du groupe One Direction.

Ils ont attendu quatre mois avant de divulguer publiquement le nom de l'enfant. Gigi a également expliqué à Vogue qu'elle gardera la vie de son enfant secrète.

"J'ai des amis qui sont des personnalités publiques et c'est ainsi qu'ils ont procédé, et je vois leurs enfants vraiment s'épanouir d'une manière différente", a-t-elle expliqué en faisait référence aux acteurs Ryan Reynolds et Blake Lively, qui sont parents de trois filles prénommées James, Inez et Betty.

Blake a donné naissance à Betty en 2019, mais le nom du bébé n'a été rendu public que l'année suivante par Taylor Swift qui a baptisé une chanson en l'honneur de l'enfant.

C'est Taylor Swift qui a présenté Gigi Hadid à Blake Lively. Et Blake de confier au magazine Voque: "Je lui ai conseillé de faire ce qui fonctionne pour elle. Gigi a une relation vraiment spéciale avec ses fans, et j'aime à quel point elle est ouverte sur les médias sociaux", a déclaré Blake. "J'adore découvrir son monde. Je suis reconnaissante pour ce qu’elle partage, mais je comprends également les limites qu’elle choisit de fixer."

