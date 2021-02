Gwyneth Paltrow crée la polémique en conseillant des périodes de jeun pour se remettre du coronavirus

Stephen Powis, haut dirigeant du NHS (National Health Service soit en français le système de la santé publique du Royaume-Uni) a rappelé à des stars influentes comme Gwyneth Paltrow leur "devoir de responsabilité" en évoquant publiquement des traitements contre le Covid non homologués.

L'actrice Gwyneth Paltrow a récemment partagé sur son blog que contracter le Covid-19 lui avait laissé "une certaine fatigue à long terme et un brouillard cérébral".

Elle a également partagé qu'un praticien de médecine non traditionnelle lui avait recommandé un régime de guérison "à jeun intuitif".

Ce qui a fait sursauter le professeur Stephen Powis qui a déclaré à la BBC que certaines de ces méthodes n'étaient "vraiment pas les solutions que les experts de la santé recommanderaient".

Dans le cadre de son rétablissement, la star d'Hollywood devenue gourou du mode de vie a déclaré qu'elle suivait un régime principalement "céto [génique] et végétal", sans sucre ni alcool. Elle jeûne jusqu'à 11h00 tous les jours et prend des saunas infrarouges.

"Science sérieuse"

Le professeur Powis, qui est directeur médical national du NHS England, a déclaré qu'une "science sérieuse" devrait être appliquée. "Tout comme le virus, la désinformation traverse les frontières, elle mute et évolue", a-t-il déclaré. "Je pense donc que YouTube et les autres plateformes de médias sociaux ont une réelle responsabilité et une réelle opportunité ici."

"Ces derniers jours, je vois que Gwyneth Paltrow a malheureusement souffert des effets du Covid. Nous lui souhaitons bon rétablissement, mais certaines des solutions qu'elle recommande ne sont vraiment pas les solutions que nous recommanderions chez les professionnels du milieu."

"Nous devons prendre longtemps Covid au sérieux et appliquer une science sérieuse. Tous les influenceurs qui utilisent les médias sociaux ont un devoir de responsabilité et un devoir de diligence à ce sujet."