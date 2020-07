Henri PFR au sommet de l'atomium: le DJ belge célèbre la fête nationale à 19h

Le DJ belge Henri PFR propose ce mardi jour de fête de nationale, un set exclusif au sommet de l'atomium. Il sera en live sur ses réseaux sociaux à partir de 19h.

Henri PFR au sommet de l'atomium pour un set exclusif? C'est l'événement de ce 21 juillet, jour de fête nationale. C'est la toute première fois qu'un artiste se produit en équilibre au sommet de l'Atomium. Pour relever le défi, une centaine de personnes ont été mobilisées autour du projet, qui a demandé plusieurs mois de préparation. "Nous avons déployé un dispositif technique unique intégrant un hélicoptère, 11 caméras, 6.000 mètres de câble pour mettre en valeur l'artiste qui se produira en solo, perché à 102 mètres au-dessus du sol. Sans oublier les 250 kilos d'explosifs nécessaires aux effets pyrotechniques", explique Thom Vanderdeelen, manager et coproducteur du spectacle.

"La complexité de cette production était d’imaginer une scénographie valorisant autant l’artiste que l’Atomium. Ce live devrait être vu par plusieurs millions d’internautes dans le monde. Il fallait donc que le monument, symbole de la Belgique, et, au-delà, l’image de Bruxelles tiennent leur rang. Grâce au soutien de nos partenaires, on a pas lésiné sur les moyens et le résultat s’annonce spectaculaire", ajoute Alexandre Pinchart, coproducteur.

Henri PFR se réjouit de ce show, alors que le coronavirus bouleverse le monde de la musique. "Avec des clubs toujours fermés et des festivals annulés, la musique électro n'est pas à la fête. Depuis le confinement, j'ai dû moi-même renoncer à une centaine de dates. Ce live unique est donc pour moi l'occasion de remettre toute une équipe au travail, mais aussi d'offrir un show inédit et original dans un contexte particulier. En m'invitant chez eux, j'espère que les internautes, où qu'ils soient en ce jour de fête nationale, transformeront leur salon en dancefloor éphémère", explique le DJ.

Les producteurs, en accord avec la Ville de Bruxelles et les différentes autorités compétentes, ont décidé d'adapter cet événement aux circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, afin de prévenir tout éventuel attroupement de personnes. Pour le respect des normes de sécurité sanitaire, l'événement s'est ainsi tenu à huis-clos dans la soirée du lundi 20 juillet et sera à découvrir en différé le mardi 21 juillet.