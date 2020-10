Hommage émouvant de John Legend à sa femme après sa fausse couche

La femme de John Legend, Chrissy Teigen confiait il y a deux semaines avoir fait une fausse couche de son troisième enfant. Sur scène, lors des Billboard Music Awards, le chanteur lui a rendu un vibrant hommage.

Deux semaines après la fausse couche de sa femme, John Legend lui a rendu un hommage émouvant sur scène. Lors des Billboard Music Awards, le chanteur a interprété son titre "Never Break" qu’il a dédié à Chrissy Teigen. Cette chanson parle d’"un couple fort qui ne perd jamais son chemin quand la vie est difficile".

Sa prestation a largement été saluée en ligne bien que personne n’ait pu assister au show dans le public à cause du coronavirus. Avant d'entamer les premières phrases de la chanson, il dit: "C'est pour Chrissy." Il a ensuite publié sa prestation sur son compte Instagram: "Je t’aime et te chéris tellement toi et notre famille. Nous avons connu ensemble les plus hauts et les plus bas. Te voir porter nos enfants a été si émouvant et une leçon d’humilité. Je suis impressionné par la force que tu as montrée dans les moments les plus difficiles. C'est un cadeau extraordinaire que de pouvoir mettre de la vie dans le monde. Nous avons fait l'expérience du miracle, de la puissance et de la joie de ce don, et maintenant nous avons profondément ressenti sa fragilité inhérente. J'ai écrit cette chanson parce que j'ai la foi que tant que nous marcherons sur cette terre, nous nous tiendrons la main à travers chaque larme, chaque montée et descente, chaque épreuve."

Les messages de soutien à l’égard de la famille du chanteur se multiplient depuis les images très dures postées par Chrissy Teigen après sa fausse couche. Elle avait tenu à partager ces moments difficiles sur Instagram pour l’aider à faire son deuil: "Nous sommes sous le choc et dans la douleur, celle dont on entend parler, celle que nous n’avons jamais ressenti avant. Nous n’avons jamais été capable d’arrêter mes saignements et de donner au bébé ce dont il avait besoin malgré les poches et les poches de transfusion sanguine. Ce n’était juste pas assez", avait-elle écrit.