Iggy Azalea témoigne: "Le père de Britney Spears contrôle tout, même le nombre de sodas qu'elle peut boire par jour"

C'est une intrigante anecdote que la chanteuse Iggy Azalea a tenu à partager sur sa collaboration avec Britney Spears en 2015. La rappeuse australienne a en effet confié qu'elle avait "personnellement été témoin" du fait que le père de Britney Spears, Jamie, contrôlait la vie de la chanteuse américaine. Elle soutient que Jamie Spears l'a forcée à signer un contrat de confidentialité pour se produire avec sa fille Britney Spears.

Le rappeuse australienne de 31 ans, a soutenu sur Twitter les affirmations de la pop star selon laquelle elle se trouve dans une relation "abusive".

Dans un long article, Azalea soutient Britney Spears et écrit: "J'ai personnellement été témoin du même comportement que Britney a détaillé à propos de son père la semaine dernière et je veux juste la soutenir et dire au monde ceci: Elle n'exagère pas ou ne ment pas. "

Et de poursuivre: "Je l'ai vue être restreinte aux choses les plus bizarres et les plus insignifiantes: comme le nombre de sodas qu'elle était autorisée à boire en une journée. Pourquoi est-ce même nécessaire ?"

La chanteuse australienne estime aussi avoir été contrainte de signer ce contrat de confidentialité. Et de décrire cette scène presque surréaliste: "Son père a attendu jusqu'à littéralement quelques secondes avant notre performance aux Billboard Music Awards lorsque j'étais encore dans les coulisses dans la loge et m'a dit que si je ne signais pas ce contrat, il ne m'autoriserait pas à monter sur scène."

"Jamie Spears a l'habitude de faire signer des documents aux gens sous la contrainte, semble-t-il, et Britney Spears ne devrait pas être forcée de coexister avec cet homme lorsqu'elle a clairement indiqué que cela avait un impact négatif sur sa santé mentale. Ce n'est pas bien du tout", a-t-elle conclu.

Azalea s'est exprimée mercredi après que la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, a rejeté la demande la plus récente de la pop star de retirer Jamie de la tête de sa tutelle.