Il chantait Mysterious Girl: qu'est devenu Peter Andre?

Le chanteur Peter Andre s'est fait connaître après avoir participé à un radio-crochet à la fin des années 80. L'homme né en Angleterre est devenu mondialement célèbre quelques années plus tard grâce à son titre phare Mysterious Girl, sorti 1996 et qui faisait partie de son deuxième album, Natural.

Le tube, qui avait traversé les frontières, a atteint la deuxième place au UK Singles Chart cette année-là.



Peter Andre a été marié au mannequin britannique Katie Price de 2005 à 2009. Le couple a eu un fils, Junior, 15 ans, et une fille, Princess, 13 ans.

Depuis 2012, le chanteur partage la vie du médecin Emily MacDonagh avec qui il est marié depuis 2015. Ils ont deux enfants. Une fille prénommée Amelia, 6 ans, et un fils qui s'appelle Theodore, 3 ans.



L'auteur-compositeur-interprète aujourd'hui âgé de 47 ans, n'a pas abandonné la chanson. En 2015, il a sorti les albums Come Fly with Me et White Christmas. Il partage désormais sa passion avec sa fille Princess, qui a talent certain...



Récemment, le chanteur, très actif sur Instagram, a partagé des clichés de son voyage en famille à Chypre, mais aussi des vidéos de moments passés avec ses enfants.



