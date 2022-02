Insulté sur les réseaux sociaux, Christophe Beaugrand saisit la justice: "C'est fini l’impunité!"

L’animateur a annoncé qu’il avait engagé des poursuites judicaires contre une personne qui le harcelait sur les réseaux sociaux.

Las des insultes homophobes dont il est la cible, Christophe Beaugrand a décidé réagir. En effet, le journaliste de 45 ans est régulièrement attaqué sur les réseaux sociaux depuis la publication de son livre Fils à papa(s), dans lequel il évoque son homosexualité, son mariage et la naissance de son premier enfant, Valentin, par GPA.



Ce mercredi 2 février, l’animateur a fait savoir dans une vidéo postée sur Instagram qu’il saisissait la justice : "Un homme m'avait harcelé sur les réseaux sociaux en m'insultant moi et Valentin (insultes homophobes, scato, etc.) peu avant Noël. J'ai finalement décidé de porter l'affaire en justice, l'homme a été identifié. C'est un militant de la manif pour tous. J'étais hier à la PJ pour être interrogé et finaliser ma plainte. J'ai été très bien reçu. Faites comme moi, ne vous laissez pas faire ! Non les réseaux ne sont pas une zone d'impunité où l'on peut agresser les gens à loisirs. C'est fini maintenant !"