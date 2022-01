Jade Hallyday forcée de répondre à ses détracteurs pour une bretelle de robe qui glisse de son épaule

Très présente sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, Jade Hallyday doit régulièrement faire face à des remarques désobligeantes. La fille ainée de Johnny et Laeticia Hallyday ne compte malheureusement pas que des fans et certains cherchent la petite bête pour critiquer la jeune fille.

Sa dernière vidéo TikTok en est l'exemple le plus récent. On la voit danser, vêtue d'une petite robe blanche. À la fin de la courte vidéo, on entrevoit la bretelle de se robe qui glisse sur son épaule. Il n'en a pas fallu plus pour que les haters s'en donnent à cœur joie.

Elle a donc décidé de leur répondre très fermement : "Excusez-moi si vous êtes sensible à la moindre révélation de la peau, c’est seulement une bretelle qui est tombée de manière involontaire", a-t-elle écrit dans les commentaires.

Elle ajoute : "Ma robe n’est pas non plus tombée, merci d’arrêter de faire des commentaires provocants".

Bien sûr, suite à cette petite mise au point, de nombreux fans l'ont ensuite défendue.