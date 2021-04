Jana Kramer (Les Frères Scott) divorce: son mari, accro au sexe, l’a encore trompée

Jana Kramer est mariée depuis 2015 à l’ancien joueur de football américain, Mike Causin. Leur mariage n’a pas été de tout repos puisque ce dernier est accro au sexe et l’avait déjà trompée à deux reprises. Après une récidive, l’actrice des Frères Scott a décidé de divorcer.

Jana Kramer est une influenceuse à 2 millions d’abonnés et une actrice, notamment connue pour son rôle d’Alex Dupré dans "Les Frères Scott". La jeune femme vient de demander le divorce à son mari, Mike Caussin, accro au sexe et infidèle à répétition.

Leur histoire avait commencé en août 2014. Le couple après rapidement rompu après une première infidélité, avant de se remettre ensemble et de se marier en mai 2015. Après la naissance de leur premier enfant en 2016, ils s’étaient séparés et Mike Caussin était entré en centre spécialisé pour soigner son addiction au sexe. Réconciliés, ils avaient renouvelé leurs vœux en 2018 après la naissance de leur deuxième enfant.

Leur fer de lance sur les réseaux sociaux et le point central de leurs produits de vente était la réparation de leur couple, le travail sur leur mariage et leur vie de famille. Malheureusement, ça n’aura pas suffi puisque l’ancien footballer a à nouveau été infidèle menant l’actrice a demandé le divorce.

"Il est temps. Alors que j'essaye d'accepter une réalité à laquelle je n'ai jamais voulu croire, ces mots sont devenus une réalité. Je me suis battue, les gars. J'ai aimé fort. J'ai pardonné. Je suis allée au charbon. J'ai donné tout ce que j'avais, et maintenant je n'ai plus rien à donner, a écrit Jana Kramer sur son compte Instagram. Il est temps. Sachez que je crois toujours et de tout mon cœur au mariage, à l'amour et à la reconstruction. Je ne peux plus me battre. Il est temps de guérir. Merci pour l'amour, le cœur et le soutien, vous vous êtes battus avec moi de bien des manières, et je vous en suis reconnaissante. Je vous encouragerai toujours à poursuivre le bon combat, mais on ne peut pas se battre seule."