Jean Dujardin et Nathalie Péchalat: ils accueillent leur deuxième enfant

Carnet rose pour Jean Dujardin et Nathalie Péchalat. Les parents ont accueilli une petite fille à la fin du mois de février cinq ans après la naissance de Jeanne selon Paris Match. Le prénom du bébé n’a pas encore été dévoilé.

Nathalie Péchalat avait réussi à garder sa grossesse secrète jusqu’en janvier. Elle avait ensuite confié au magazine Magicmaman être enceinte de 7 mois. "Je n’ai pas de nausées, ni de grosse fatigue, je ne peux pas me plaindre. Malgré le confinement, mes rendez-vous médicaux ont été maintenus au cabinet. Le contexte ne me rend pas inquiète, la grossesse suit son cours et reste ce que j’ai de moins compliqué à gérer en ce moment," racontait-elle.

Jean Dujardin est donc désormais papa de quatre enfants. Ses deux fils aînés sont nés en 2000 et 2001 de son union avec Gaëlle Demars.