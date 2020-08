Jean-Edouard (Loft Story) risque l’amputation: "On m’a diagnostiqué un double anévrisme" (vidéo)

Jean-Edouard Lipa, ex-candidat de la téléréalité Loft Story en 2001, était invité sur le plateau de Morandini Live sur CNews ce lundi et dont les propos ont été relayés par Gala. L’homme a parlé des moments difficiles qu’il traverse actuellement. Le 16 août, il avait expliqué sur Instagram qu’il risquait l’amputation. Il doit subir une importante intervention à cause d’un double anévrisme.

"Il y a un mois, on m’a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de l’artère poplitée de la jambe gauche ayant déjà entraîné l’obstruction de 2 des 3 artères inférieurs (…) Les conséquences sans intervention étant l’embolie pulmonaire ou l’amputation de la jambe (…) Je serai donc au bloc pendant 4 à 6h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut ", a confié l’homme a sa communauté Instagram.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Il en a dit plus à Jean-Marc Morandini ce lundi. "En fait, j'ai un double anévrisme de l'artère poplité. Pour l'instant, le sang qui a coagulé dans cet anévrisme, qui fait dix centimètres, est allé boucher deux de mes artères inférieures, il n'y en reste plus qu'une qui fonctionne dans la jambe gauche", a détaillé l’ancien candidat de téléréalité.

"Je suis parachutiste et c'est suite à un atterrissage un peu lourd sur mes deux jambes. Pendant 24 heures, j'avais ma jambe qui ne fonctionnait quasiment plus, je ne pouvais plus rien faire avec (...) Vu qu'on est un peu des casses-cou, je passe la nuit, je dors. Le lendemain matin, je remonte dans l'avion, je saute, la jambe fonctionne parfaitement", a détaillé l’homme.

"Le radiologue m'a dit : 'c'est tellement énorme, je n'arrive pas à savoir ce que c'est' (...) Il a vu une tache de dix centimètres (…) Il m'a dit : 'vous allez rentrer, vous allez avoir une opération de six heures, vous allez rester dix jours à l'hôpital, il y aura de la rééducation... Vous avez quelque chose de grave.' En fait, la gravité, c'est si l'anévrisme éclate ou si les artères inférieures se bouchent", a détaillé le père de famille qui sera opéré le 25 septembre.