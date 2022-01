Jean-Luc Lahaye accusé de viol: sa fille, Margaux, mise en examen pour subornation de témoins

Ce lundi 24 janvier, France info révèle que Margaux Lahaye a été mise en examen pour "subornation de témoins" dans l'affaire viol sur mineure qui vise son père, Jean-Luc Lahaye.

Au début du mois de novembre 2021, le chanteur de 69 ans avait été placé en garde à vue après les plaintes de deux jeunes femmes l'accusant d'agressions sexuelles en 2013 et 2014, alors qu'elles étaient mineures de plus de 15 ans.

Au même moment, Margaux Lahaye et les mères des deux victimes étaient placées en garde à vue, soupçonnées de "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans", pour avoir encouragé leurs filles à avoir des rapports sexuels avec le chanteur.

Mais en raison de son état de santé, Margaux avaient été libérée dès le lendemain tandis que Jean-Luc Lahaye avait alors été mis en examen pour les motifs de "viol", "viol sur mineur de plus de 15 ans", "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans", "corruption de mineur de plus de 15 ans" et "abus de faiblesse d'un mineur".

Il a déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour "corruption de mineurs" sur l'une des deux jeunes filles. Mais l'une des jeunes femmes en a révélé davantage sur le rôle qu'aurait joué la fille du chanteur. Selon Le Parisien, elle décrit Margaux comme "très active dans la défense de son père à cette période". Elle aurait été menacée, ainsi que sa famille, pour blanchir le nom et la réputation de Jean-Luc Lahaye, n'hésitant pas à prétendre qu'il avait des sentiments pour elle.

En garde à vue, Margaux Lahaye a reconnu avoir contacté la jeune femme mais à la demande de son père dont elle dit être également la victime.