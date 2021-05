Jean-Pascal Lacoste ÉNERVÉ après le docu de la Star Ac': Jenifer et Nolwenn Leroy "n’ont aucune excuse"

Samedi, un documentaire sur les 20 ans de la Star Academy était diffusé sur TF1. Les anciens candidats ont pu redécouvrir les moments cultes de leur aventure. Des dizaines de candidats et d'anciens professeurs ont partagé leurs souvenirs dont Magalie Vaé, Elodie Frégé, Nikos Aliagas, Cyril Cinélu, Kamel Ouali ou encore Mario Barravecchia.

Mais tout le monde n'a pas accepté de participer à l'émission. Jenifer et Nolwenn Leroy, les gagnantes des premières saisons de la Star Academy, ont brillé par leur absence.

Pour Jean-Pascal Lacoste, ce n'est pas normal. "L'agitateur" de la Star Ac' n'a pas hésité à partager le fond de sa pensée lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs.

Les absents "n’ont aucune excuse" à ses yeux. "Sincèrement, je suis super déçu par certains. Faire la Star Academy, ça a changé notre vie à tous. Il ne faut pas en avoir honte, bien au contraire. On a de quoi en être fiers", dit Jean-Pascal.

"Ce documentaire, c’était l’occasion parfaite de célébrer les 20 ans du programme, mais aussi de se retrouver, de se marrer, 20 ans après. Un peu à la manière de ce qu’on fait les lofteurs sur C8, il y a quelques semaines. On a vécu quelque chose de fort ensemble. Et franchement, Jenifer, Nolwenn, et tous les absents d’ailleurs. Ils n’ont aucune excuse! Je veux bien que cela ne coïncide pas avec les plannings de certains, mais là, ça fait beaucoup et surtout, c’est quand même une sacrée coïncidence que cela tombe sur elles", poursuit-il.

"En fait, je suis triste, parce que c’était une belle façon de se retrouver. J’espère quand même qu’il y aura d’autres occasions, et qu’elles seront là, parce que moi, j’ai envie qu’on célèbre ça vraiment tous ensemble".