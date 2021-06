Jean-Pierre Foucault a rencontré Madonna: "Il faut se méfier des gens qui entourent les artistes et s'adresser directement à eux"

Jean-Pierre Foucault a rencontré de nombreuses stars toute au long de sa carrière, l’un d’elles étant Madonna. L’animateur français s’est confié à 7sur7. Il raconte ce moment étrange dans la loge de la chanteuse.

Rencontrer Madonna… des tas de personnes en rêvent. Celles qui ont cette chance redoutent parfois les réactions de la star. Mais pour Jean-Pierre Foucault, il ne faut pas écouter tout ce qu’on raconte. L’animateur français a confié quelques-uns de ses souvenirs dans une interview à 7sur7.

Jean-Pierre Foucault explique avoir rencontré la star en 1998 dans son émission "Sacrées femmes". "L’entourage de l’artiste m’avait dit : ‘Surtout, ne lui parlez pas de sa fille, elle déteste ça.’"

Jean-Pierre Foucault se rend dans la loge de l’artiste pour l’accueillir avec un bouquet de fleur. "Sa fille était justement là et elle voulait acheter mon chien, mon petit caniche. J’ai dû lui dire non, à la gamine. Et puis j’ai demandé à Madonna si on pourrait parler de sa fille sur le plateau, et elle m’a répondu : ‘Avec grand plaisir!’"

L’animateur de 73 ans a donc retenu la leçon: "Comme quoi, il faut toujours se méfier des gens qui entourent les artistes, et s’adresser directement à eux."