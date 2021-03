Jean-Pierre Pernaut prend la défense de PPDA accusé de viol: "Il n'y en a plus qui ont connu cette époque"

Patrick Poivre d'Arvor est accusé de viol par l'auteure française Florence Porcel. Suite à ces accusations, d'autres témoignages rapportait le comportement de "dragueur" de l'ancien présentateur du journal de 20h. Jean-Pierre Pernaut a pris la défense de son ancien collègue. Selon lui, les témoignages sont des mensonges.

Jean-Pierre Pernaut était l’invité de l’émission des "Grandes Gueules" en France sur RMC. Il s’est exprimé sur les accusations de viol à l’encontre de Patrick Poivre d’Arvor. L’ancien présentateur du journal de 20h sur TF1 est accusé de viol par Florence Porcel sur des faits qui se seraient produits en 2004 et 2009.

Selon Jean-Pierre Pernaut: "Il y a deux plaignants, on verra après qui est la victime." Il a également réagi aux témoignages de journalistes de la rédaction de TF1. Celles-ci témoignaient anonymement dans le journal Le Parisien expliquant notamment qu’elles déconseillaient aux stagiaires de prendre l’ascenseur avec PPDA.

"C’est un mensonge. Je peux vous le dire parce que d’abord Le Parisien cite des journalistes de TF1 et il n’y en a plus qui ont connu cette époque, ou pratiquement pas. C’est un mensonge total. L’ascenseur, ce n’était pas avec PPDA, c’était avec un autre et c’était un homme politique."

S’il conteste l’accusation de viol, il confirme la réputation de dragueur de Patrick Poivre d’Arvor: "PPDA c’est quelqu’un qui aime les femmes, qui n’a jamais caché son amour pour les femmes. Patrick, son bureau était au milieu de la rédaction, s’il s’était passé quelque chose dans ce bureau, on l’aurait su."