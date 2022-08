Jennifer Lopez et Ben Affleck en voyage de noces: cette destination romantique qu'ils ont choisie

C'est "La vie en rose" pour les deux acteurs hollywoodiens qui viennent de convoler en justes noces. Jennifer Lopez et Ben Affleck ont entamé ce mardi leur deuxième lune de miel en Europe avec une promenade en bateau sur le lac de Côme.

Les jeunes mariés, qui se sont unis pour la deuxième fois samedi, ont été aperçus au large de Tremezzo alors qu'ils étaient assis à l'arrière d'un hors-bord. Ils étaient seuls sur l'embarcation à part le capitaine et le co-capitaine.

Au cours de leur promenade en bateau lors de ce voyage de noces, le couple semblait plongé dans une conversation intense avec la chanteuse enlaçant ses bras autour de ceux de son mari.

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont marié dans la résidence de l'acteur située dans l'état américain de la Georgie ce samedi. Une cérémonie de 45 minutes qui a eu lieu devant leurs familles et leurs amis. Un "mariage de façade ", car c'est en fait en juillet que Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont officiellement uni dans la chapelle d'Elvis Presley lors d'une visite éclair à Las Vegas.

Une union qui a connu bien des hauts et des bas.

Le couple s'est fiancé pour la première fois en 2002. Il devait initialement se marier en septembre 2003, mais avait rompu à la surprise générale. Finalement, 19 ans plus tard, les deux acteurs se sont retrouvés pour rapidement décider de se marier, entourés de leurs enfants respectifs conçus lors de précédents mariages.