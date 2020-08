Jessica Thivenin: loin de son fils, elle reprend ses mauvaises habitudes

Jessica Thivenin fait son grand retour dans l’émission des Marseillais. C’est la première fois que la jeune maman doit laisser son fils, Maylone.

Jessica Thivenin fait son retour dans le monde de la télé-réalité. La belle a tourné la saison 5 des "Marseillais VS Le Reste du monde" début juillet. Pour cela, elle a dû s’éloigner de son fils, Maylone, bientôt 1 an.

Comme tous les candidats de télé-réalité, elle est restée isolée dans une chambre d’hôtel avant le début du tournage non loin de Cannes. C’est là qu’elle a repris une mauvaise habitude: la cigarette. Elle en parle ouvertement avec ses abonnés sur son compte Instagram.

"Je ne vous ai pas dit, je suis dégoûtée. Combien de fois je vous ai dit de ne pas fumer. En fait ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai été confinée dans un hôtel deux jours avant le tournage. Et en fait, j'était hyper mal de laisser Maylone, du coup j'ai fumé et depuis je refume. Je suis dégoûtée d'avoir repris, j'espère que je vais re-arrêter. J'étais beaucoup mieux quand je ne fumais pas. J'avais plus de goût, ma peau était plus belle, ma voix était mieux. Là on dirait que j'ai celle de Garou. J'espère réussir à arrêter en septembre. Je suis dégoûtée, pas du tout fière de moi."