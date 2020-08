Jesta (Koh Lanta) enceinte: elle et Benoit attendent leur deuxième enfant

Après Juliann, le deuxième bébé Koh Lanta est en route. Jesta et Benoit l’ont annoncé sur les réseaux, ils attendent un deuxième enfant pour début 2021.

"C’est avec une immense joie que nous vous annonçons que la famille va s’agrandir." Voici le message de Benoit, gagnant de Koh Lanta L’île au Tésors 2016. Lui et Jesta sont déjà parents d’un petit Juliann de tout juste 1 an. Le couple a posté une série de photos et une vidéo sur les réseaux pour annoncer l’arrivée d’un second enfant début 2021.

"Nous avons tellement d’amour a` donner que nous sommes tre`s heureux et reconnaissants de pouvoir agrandir notre famille a` nouveau," légende Jesta. La jeune femme, finaliste de Koh Lanta avec Benoit en 2016, n’a jamais caché son souhait d’avoir des enfants proches en âge. "Je ne vous cache pas que ça sera sûrement très sport à la maison avec une toute nouvelle organisation."

Ils ont dévoilé une vidéo de l’annonce de la grossesse à leurs proches et familles. Pour l'occasion, ils ont sorti une grosse boîte et en ont fait sortir des ballons blancs et or avec un carton: "Futur grand frère" à l’adresse de Juliann. Sur les photos, le petit garçon porte également un t-shirt "Futur Big Brother 2021".



