Johnny Depp "escorté" hors d'un hôtel, une tasse à café dans la main (photos)

Des photos de Johnny Depp escorté hors de l'hôtel The Grand Hotel Birmingham en Angleterre, tenant une tasse à café, sont devenues virales cette semaine. La sécurité a aidé l'acteur a sortir du bâtiment lundi pour le protéger des hordes de fans qui le suivent depuis la fin de son procès la semaine dernière. "Partout où il va, il est assailli par les fans", explique une source à Page Six.



Sur les photos, la star de "Pirates des Caraïbes", 58 ans, une tasse à café dans la main, semble en détresse alors qu'on la raccompagne hors de l'hôtel de luxe avec un homme qui lui tient le bras droit et un autre qui se tient juste derrière eux.



Selon le Daily Mail, Depp et son entourage ont posé pour des photos avec des fans avant de se rendre dans un restaurant.



Parmi ceux qui ont participé au banquet se trouvait l'ami et collaborateur musical de la star d'"Edward Scissorhands", Jeff Beck, 77 ans. Pendant son séjour au Royaume-Uni, l'acteur a rejoint le guitaristesur scène lors de plusieurs de ses récents concerts.



L'acteur Johnny Depp a remporté une retentissante victoire judiciaire face à Amber Heard devant un tribunal américain, même si les jurés ont conclu que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés par voie de presse, à l'issue d'un âpre procès qui a dévoilé la vie privée peu reluisante de deux célébrités d'Hollywood.



Au terme de quelque 13 heures de délibérations, les sept jurés du tribunal de Fairfax, près de Washington, ont jugé que le titre et deux passages d'une tribune, publiés en 2018 par Amber Heard dans le Washington Post, contenaient des propos diffamatoires à l'égard de la star de "Pirate des Caraïbes" et lui ont octroyé 15 millions de dollars de dommages-intérêts.



En clair, ces cinq hommes et deux femmes ont estimé de façon unanime qu'Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu'elle avait agi "avec une intention malveillante", même si elle ne nommait pas son ex-époux dans ce texte.



Le procès en diffamation et sa diffusion à la télévision auront un impact "potentiellement catastrophique" pour les victimes de violences conjugales, estiment des organisations de défense des femmes.