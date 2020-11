Johnny Depp subit les conséquences de son procès: il est viré et remplacé de son premier rôle dans un film (vidéo)

Les conséquences sur sa carrière ne se sont pas faites attendre: l'acteur américain Johnny Depp a été prié de quitter son rôle dans les "Animaux fantastiques", après avoir perdu son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait décrit en mari violent.

L'acteur d'"Edward aux mains d'argent" et "Pirate des Caraïbes" avait pris de gros risques en attaquant en diffamation News Group Newspapers (NGN), société éditrice du quotidien The Sun qui l'avait accusé de frapper l'actrice Amber Heard.

"La grande majorité des agressions présumées avaient été prouvées"



Après trois semaines de procès en juillet, qui avaient donné lieu à des révélations peu reluisantes sur la vie privée du comédien de 57 ans et de son ex-femme, la Haute Cour de Londres avait donné tort lundi à M. Depp, estimant que les qualifications du Sun étaient "substantiellement vraies" car "la grande majorité des agressions présumées avaient été prouvées".

Un "jugement surréaliste", selon Depp



"Le jugement surréaliste du tribunal au Royaume-Uni ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je confirme que je prévois de faire appel", a annoncé vendredi Johnny Depp sur ses comptes Instagram et Facebook. Il a remercié ses fans, "ému" par les "nombreux messages" de soutien qu'il a reçus.



Le procès avait donné lieu à un grand déballage de la vie privée du couple, révélant au grand jour addiction à la drogue, accusations de tromperies et même excréments retrouvés dans le lit conjugal, pour le plus grand plaisir des tabloïds anglais. "Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps, a affirmé la star, ma détermination reste forte et j'ai l'intention de prouver que les accusations à mon encontre sont fausses".



Mais sa carrière a déjà pâti de la décision de justice : le comédien a expliqué avoir été "prié de démissionner par la Warner Bros du rôle de Grindelwald" pour le prochain film des "Animaux fantastiques", ce qu'il a "accepté".

Violences "physiques et psychologiques"



Johnny Depp et Amber Heard s'étaient rencontrés sur le tournage de "Rhum Express" en 2011, avant de se marier en février 2015 à Los Angeles, en Californie. Le couple avait divorcé avec fracas début 2017. L'actrice de "Danish Girl" et "Aquaman" avait alors évoqué "des années" de violences "physiques et psychologiques", ce que son ex-époux a toujours nié.



Les avocats de Mme Heard, citée à comparaître à titre de témoin, s'étaient félicités de l'issue du procès, estimant que cette décision de justice n'était "pas une surprise". Ils ont affirmé vouloir aussi "obtenir justice" aux États-Unis, où une autre procédure est en cours.



L'avocat spécialisé en réputation Mark Stephens avait prédit que cette décision ferait "immensément de dégâts" à la réputation de l'acteur alors que "c'est quelque chose qui aurait pu être traité discrètement, loin des projecteurs".



"Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour"



"Johnny Depp quittera la franchise Fantastic Beasts", a confirmé un porte-parole de la Warner Bros. "Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour", a-t-il ajouté, expliquant que la star serait remplacée par un autre acteur pour ce film dont la sortie mondiale est prévue à l'été 2022.



Johnny Depp devait interpréter de nouveau le méchant, Gellert Grindelwald, dans le troisième opus de la série, après avoir tenu ce rôle dans "Les Animaux Fantastiques" (2016) et sa suite, "Les Animaux fantastiques: les crimes de Grindelwald" (2018).



Ces films, réalisés par David Yates et écrits par J. K. Rowling, font partie d'une série de cinq long-métrages qui se déroulent dans le même univers que les livres et films ayant pour héros le jeune sorcier Harry Potter, mais ont lieu plusieurs décennies plus tôt.



