Julia Fox: Je suis sortie avec Kanye West uniquement pour qu'il laisse Kim Kardashian tranquille

Julia Fox affirme qu'elle est sortie avec Kanye West au début de l'année uniquement pour l'éloigner de Kim Kardashian dans le cadre de leur divorce conflictuel.



J'ai eu cette idée, et je me suis dit : "Oh mon Dieu. Peut-être que je peux le distraire de l'affaire de Kim'", a déclaré l'actrice dans une vidéo TikTok lundi après avoir été accusée de "sortir avec un misogyne et un antisémite notoirement violent".



"Genre, 'Peut-être que je peux le distraire, genre, juste faire en sorte qu'il m'aime bien'", a ajouté Fox. "Et je savais que si quelqu'un pouvait le faire, c'était moi, parce que quand je me fixe un objectif, je le fais."



La star de "Uncut Gems", 32 ans, a expliqué qu'elle est une fan de longue date de la star de télé-réalité et des sœurs Kourtney Kardashian et Khloé Kardashian.



"Quand j'avais une ligne de mode il y a 10 ans, elles achetaient en fait nos vêtements et les vendaient dans leurs magasins Dash, donc j'ai toujours eu, comme, un amour pour Kim", a expliqué Fox. "Comme, les trois grandes. Khloé, Kim, Kourtney, ce sont mes filles."



Le mannequin, qui est sorti avec Kanye West de janvier à février, a également affirmé ne pas avoir répondu aux premières avances du rappeur.



"Il m'envoyait des textos. Je ne répondais pas vraiment", se souvient Julia Fox. "Je me disais: 'Je n'ai pas vraiment envie de me remettre avec une célébrité'. Comme si rien n'en sortait. ... Ils sont plutôt ennuyeux, ils ne sont pas ce que vous pensez qu'ils vont être".



Cependant, Julia Fox prétend que l'artiste de 45 ans l'a interpellée et lui a même crié dessus, c'est alors qu'elle aurait décidé de sortir avec le rappeur pour l'éloigner de Kim.



Le producteur de disques "n'était pas sur Twitter" à l'époque et "n'a pas parlé de sa relation", a déclaré Fox à ses followers.



"Nous avons seulement parlé de vêtements et d'idées bizarres et de plans pour l'avenir et de nos espoirs et rêves pour l'enfance et l'éducation et c'était vraiment beau, les gars."



Mais lorsque Kanye West "a commencé à tweeter" de multiples tirades sur les réseaux sociaux adressées à Kim et à son petit ami de l'époque, Pete Davidson, Julia Fox a décidé de le quitter.



Alors qu'elle pensait initialement pouvoir aider le rappeur "Stronger", elle a "réalisé assez rapidement qu'il n'allait pas accepter d'aide."



"Cela n'a pas marché et maintenant, nous sommes ici, mais je respecte vraiment profondément l'homme en tant qu'artiste", a-t-elle poursuivi. "Je ne veux pas m'en prendre à lui. Je ne veux pas réduire toute sa carrière à ses très mauvais moments."



Le mannequin de Playboy a mis fin à sa relation avec Kanye West en février après près de six semaines de fréquentation. Plus tard ce même mois, elle a clarifié via sa story Instagram qu'elle "n'était pas amoureuse de cet homme", se référant à elle-même comme une "arnaqueuse n° 1."



Fox a ensuite déclaré à ES Magazine en septembre qu'elle est "fière" d'elle-même d'avoir mis fin à sa relation au "premier signe d'un drapeau rouge."



Depuis la rupture, Kanye West a été lâché par Adidas en raison de ses remarques antisémites.



Fox a abordé le scandale dans la conclusion de son TikTok, en disant qu'elle "est solidaire de la communauté juive. Point final".