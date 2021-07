Julien Doré répond aux critiques de ses détracteurs avec beaucoup d’humour

Révélé par la Nouvelle Star en 2007, Julien Doré est devenu une des figures les plus connues de la musique française. Une célébrité qui l’expose inévitablement aux critiques, et pas toujours les plus éclairées. Sur les réseaux sociaux, le chanteur prend un malin plaisir à répliquer aux commentaires les plus désagréables à son endroit.



Lorsque l’un écrit "Julien Doré, je peux pas te voir", l’artiste répond "Allume". Quand un autre écrit "Je ne comprends pas la musique de Julien Doré", il rétorque : "Y' a 4 accords pourtant". À un troisième qui lui reproche d’"aligner des mots" dans des chansons jugées incompréhensibles, Julien Doré répond de manière plus virulente, mais toujours avec espièglerie : "Thé. Peu. Hêtre. Un. Poil. Qu’on ?" Savoureux.