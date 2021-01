Julien Doré vous souhaite la bonne année entièrement nu (photo)

L’heure est à la multiplication des bons vœux sur les réseaux sociaux. Julien Doré participe à la tendance, mais toujours à sa manière. Il a posté une photo de lui, nu.

"En route vers 2021," écrit Julien Doré sur Instagram. Le chanteur adresse ses bons vœux à l’ensemble de ses fans. "On regarde vers l’avenir, vers le beau, le doux et le fun. Je vous souhaite à toutes et tous mes chatons ardents, le meilleur des meilleurs, le mieux du mieux et bien plus encore. Que nos cœurs ce soir aient soif de Voie lactée, bisous 2020, c’est ma tournée."

En plus de ce texte original, le chanteur accompagne ses vœux d’une photo encore plus originale. Il pose entièrement nu face à la montagne, dos au photographe de telle sorte qu’on ne voit "que" ses fesses.

