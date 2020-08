Justin Bieber et Hailey Baldwin: ils se font baptiser dans un lac (photos)

Justin Bieber et Hailey Baldwin tiennent à passer les gros caps de leurs vies ensemble. C’est donc naturellement que le couple s’est fait baptiser ensemble en s’immergeant dans un lac.

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont fait baptiser dans un lac. Le chanteur a posté des photos de leur acte sur son compte Instagram. Ils ont absolument tenu à passer ce cap ensemble. On peut les voir dans l’eau s’immerger complètement, la main tenue par un pasteur.

En légende, Justin Bieber écrit: "Le moment où ma femme Hailey Bieber et moi avons été baptisé ensemble. Ça a été l’un des moments les plus forts de ma vie. Confessant notre amour et notre foi en Jésus publiquement devant nos amis et notre famille."

Sur les réseaux, ces images relancent les rumeurs de bébé pour le couple. Un de leur proche avait d’ailleurs déclaré à US Weekly en juin dernier: "Justin et Hailey parlent de plus en plus de fonder une famille ensemble. Avoir des enfants dans un futur proche est un vrai sujet de conversation pour eux."