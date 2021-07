Kanye West compare son foyer avec Kim Kardashian à une prison: "Je me suis échappé"

Kanye West a fondu en larmes sur scène lors du lancement de son nouvel album à Las Vegas après avoir interprété une chanson évoquant son divorce avec Kim Kardashian. Son nouveau morceau "Welcome to my Life" comprend des paroles sur ses deux dernières années difficiles, qui retraçaient sa séparation de la star de télé-réalité, ses diatribes sur Twitter et sa tentative ratée de devenir président des États-Unis.

Dans la chanson, il compare son domicile conjugal et celui de Kim à Calabasas à une prison. Kanye, 44 ans, rappe: "Dites aux assassins que je me suis échappé de Calabasas."

Une source lors de la soirée d'écoute à Las Vegas, a déclaré: "C'est une chanson très profonde et triste à propos de Kanye, où il réfléchit à son mariage avec Kim. Il parle des enfants et mentionne qu'elle prend tout. Après avoir joué cette chanson, il s'est arrêté pendant environ deux minutes et a pleuré. C'était vraiment sombre."

Kanye a organisé la fête pour la sortie de son dixième album, Donda – du nom de sa défunte mère. Il devrait être publié vendredi.

Il s'est décrit comme un chrétien né de nouveau en 2019, ce qui a donné lieu à un album gospel, "Jesus is King".

Des invités triés au volet ont reçu des invitations quelques heures seulement avant l'événement ce dimanche.

Les participants ont été obligés de mettre leurs téléphones dans des pochettes afin qu'ils ne puissent pas enregistrer les chansons de l'artiste, révèle le journal du Sun.

Le Daily Mail, qui a lui été contacté par un représentant du chanteur, explique que Kanye West ne critiquerait jamais la relation qu'il a eue avec Kim Kardashian.