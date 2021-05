Katie Holmes et Jamie Foxx: pourquoi avait-elle rompu après 6 ans de relation?

Jamie Foxx et Katie Holmes ont vécu une histoire d’amour de six ans entre 2014 et 2019. L’actrice avait rompu, mais les raisons sont toujours floues. Selon certaines personnes, le quotidien de fêtard de l’humoriste et acteur ne convenait plus à Katie Holmes.

Si Katie Holmes a divorcé de Tom Cruise pour des raisons évidentes de Scientologie, les raisons de sa rupture avec Jamie Foxx sont nettement plus floues. L’actrice et l’humoriste ont vécu une histoire de presque 6 ans entre août 2014 et mai 2019.

Aujourd’hui, des sources proches du couple et surtout de Katie Holmes affirme que la maman de Suri ne supportait plus le quotidien de fêtard de son compagnon. "Cela faisait des années qu’il sortait avec d’autres femmes," relate US Magazine.

"Ses fêtes n’étaient pas en accord avec son mode de vie, elle se focalise sur sa fille et son travail," ajoute cet ami de l’actrice. "Jamie pense que Katie est une personne incroyable. Ils avaient une très, très, très profonde connexion. Ils se sont apportés beaucoup de joie et de rires," a contrebalancé un ami de l’humoriste.

Depuis, Katie Holmes a été vue au bras du chef cuisinier, Emilio Vitolo Jr. Mais de récentes rumeurs les disent en froid. "Katie a beaucoup de grandes priorités dans sa vie - c'est une mère célibataire et sa fille passe toujours en premier et les choses allaient très vite," conclut US Magazine. L’occasion pour Jamie Foxx de tenter de se rabibocher avec son ex.