Khloe Kardashian, méconnaissable, confie vouloir agrandir sa famille (vidéo)

Khloe Kardashian avait encore une fois l'air méconnaissable lorsqu'elle est apparue dans le Drew Barrymore Show ce jeudi et s'est laissée aller à quelques confidences, dont celle notamment d'avoir un deuxième enfant.

La star de télé-réalité, 36 ans, avait à nouveau l'air différente alors qu'elle apparaissait en vidéoconférence dans l'émission avec une couleur de cheveux plus sombre que celle habituelle.

Rien n'était hors de propos pour la superstar candide, qui a discuté de la coparentalité de sa fille True.

Khloe, qui partage sa fille True, âgée de deux ans, avec son petit ami Tristan Thompson, a déclaré que la coparentalité pouvait avoir des hauts et des bas.

La star a expliqué qu'elle considérait sa famille comme de vrais modèles de coparentalité.

"J'ai d'abord eu 3 parents, ma mère, mon père et mon beau-père. Cette trilogie était juste exemplaire parce que ce qu'ils nous ont montré... et je ne pense pas l'avoir compris jusqu'à ce que je devienne adulte, c'est à quel point ils ont été matures, respectueux et aimants les uns envers les autres. Trois parents, c'ets pas facile jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans une situation similaire.