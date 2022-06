Khloe Kardashian: ce look BARBIE qu'elle a choisi pour célébrer son anniversaire (photos)

Khloe Kardashian avait des airs de Barbie ce lundi pour célébrer son 38ème anniversaire entourée des siens. La plus grande (en taille) des soeurs Kardashian a fait la fête dans le manoir de sa mère Kris Jenner, accompagnée de sa mère et de ses soeurs.

La star de la télé-réalité de 38 ans a partagé certains de ces moments dans des stories publiées sur le réseau social Instagram. On y voit Kris Jenner particulièrement joyeuse, vêtue d'une longue robe verte rire alors que Kim s'amuse dans des boules.

Pour l'occasion, Khloe Kardashian a opté pour un look très Barbie en portant une mini-robe rose en latex moulante pour l'occasion, accessoirisant son look avec un gros collier en or.

Tout au long de la journée, Khloe a également partagé sur Instagram les doux messages d'anniversaire de ses proches et amis qui marquaient l'occasion sur les réseaux sociaux.