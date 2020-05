Kim Kardashian et Kanye West, un couple EN CRISE : le confinement a eu raison d'eux

Le confinement a décidément beaucoup d'impact sur nos vies à tous, mais aussi sur certains couples de célébrités. Après Nabilla et Thomas à Dubaï, c'est Kim Kardashian et Kanye West, aux États-Unis, qui semblent ne plus se supporter.

Vivre 24h/24, 7 jours sur 7, confinés avec son compagnon, c'est le rêve de certains couples, mais aussi le cauchemar de certaines célébrités. A Dubaï, Nabilla et Thomas font désormais chambre à part pour tenter de sauver leur couple de la crise. Des milliers de kilomètres plus loin, aux États-Unis, Kim Kardashian et Kanye West traverse la même crise.

Alors que des millions de personnes tentent de vivre le confinement le plus sereinement possible, le célèbre couple américain ne semble même plus capable de s'adresser la parole sans se disputer. En tout cas, c'est ce que prétend une source proche des deux stars dans le tabloïd britannique "The Sun". "Kim et Kanye ne cessent de se disputer et n'arrêtent pas de se sauter à la gorge depuis le début de la quarantaine", affirme cette source.

Le problème résiderait dans le fait que Kim reproche au rappeur américain de ne pas prendre ses responsabilités de père et ne pas assez s'occuper de ses quatre enfants. "Kim devient folle depuis qu'elle est enfermée, puisqu'elle a l'habitude d'être toujours dehors", poursuit la source. "Elle passe beaucoup de temps seule avec les enfants. Elle est très en colère contre Kanye parce qu'elle a la sensation qu'il n'assume pas ses responsabilités de père de famille."

Tout comme Nabilla et Thomas, le couple de télé-réalité français, Kim et Kanye vivent désormais séparément, dans deux coins opposés de la maison. "Kim est frustrée de voir que Kanye la laisse s'occuper seule des enfants parce qu'il travaille sur sa collection Yeezy. Il se concentre sur son désir de créativité et laisse toutes les responsabilités à Kim."

Kanye serait donc en préparation d'une nouvelle collection pour sa marque de vêtements Yeezy. La nouvelle pourrait réjouir les fans, mais visiblement elle ne fait pas trépigner Kim.