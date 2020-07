Kim Kardashian: l’énorme somme d’argent que Kanye West lui a offerte à la naissance de chacun de leurs enfants

Selon le contrat de mariage de Kim Kardashian et Kanye West, ce dernier doit offrir à sa femme une certaine somme d’argent pour la naissance de chacun de leurs enfants. Le montant est énorme.

On peut dire que la naissance de ses enfants lui a rapporté gros ! Le journal L’Obs vient de révéler combien Kim Kardashian avait touché après avoir la naissance de North, Saint, Chicago et Psalm… Près de 3,5 millions de dollars à chaque fois. Une somme qui lui a été offerte par son mari, Kanye West, comme convenu dans leur contrat de mariage. Reste à savoir quel montant est prévu en cas de divorce…

La séparation de Kim Kardashian et Kanye West est plus que jamais d’actualité depuis les récents Tweets du rappeur. Mais en réalité, les deux stars parlent divorce depuis longtemps, confie une source au magazine People. Cette source proche du couple rapporte que "leur divorce est en marche depuis plusieurs semaines". Une deuxième source confirme que l’histoire d’amour des deux stars touche à sa fin : "Il y a eu assez de communications, ces derniers jours et ces dernières semaines, pour établir que les deux parties sentent que leur mariage est terminé".

Si leur séparation semble inéluctable, Kim Kardashian veut s'assurer que Kanye West soit sur la voie de la guérison : "Elle sait qu’elle ne peut pas sauver son mariage, mais elle ne se séparera pas de lui tant qu’il est au plus bas. Elle doit à ses enfants de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’il reçoive de l’aide", raconte une source proche du couple au Sun.

Kim Kardashian et Kanye West sont en couple depuis 2012 et se sont mariés en 2014.