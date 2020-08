Kim Kardashian renoue-t-elle avec Kanye West? Le couple s'accorde des vacances avec leurs enfants

Cela fait plusieurs semaines que le mariage de Kim Kardashian et Kanye West bat de l'aile. Le couple se serait tout de même accorder des vacances avec leurs quatre enfants, rapporte une source.

Kim Kardashian a-t-elle l'intention de renouer avec Kanye West? Après plusieurs semaines de tensions, notamment après le premier meeting présidentiel de Kanye West, le couple semble vouloir aller de l'avant. Le rappeur aurait été aperçu sur le tarmac de l'aéroport de Cody, dans le Wyoming, à bord d'un jet privé où se trouvait son fils Saint. La star de téléréalité, Kim Kardashian n'a pas été aperçue mais se tenait à proximité, rapporte une source au Dailymail.

Selon le tabloïd britannique, Kim Kardashian avait pris un jet privé avec North, Saint, Chicago et Psalm à Los Angeles et se serait rendue dans le Wyoming pour venir chercher Kanye West. Ensemble, ils seraient ensuite partis en vacances. La destination n'a toutefois pas été dévoilée. Il semblerait que la star de téléréalité se soit remise de sa récente visite à son mari, durant laquelle elle a été aperçue en larmes.

Ce n'est pas la première crise que le couple traverse. Un proche aurait révélé à US Weekly que les deux époux ne vivraient plus sous le même toit depuis près d'un an."Kanye est dans le Wyoming depuis un an. Kim y va environ une fois toutes les cinq semaines et amène les enfants", a-t-elle ainsi raconté. "Ma famille doit vivre à côté de moi", avait cependant précisé Kanye West sur son compte Twitter.